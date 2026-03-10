الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
منصور المنصوري: دور حيوي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون

منصور المنصوري
11 مارس 2026 03:10

أبوظبي (الاتحاد)

أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية

قال معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، بمناسبة «يوم الطبيب الإماراتي»: في أبوظبي، نؤمن بأن الصحة هي أعظم ثروة، فهي الأساس الذي تُبنى عليه أُسرٌ مزدهرة، ومجتمعات قوية، تُسهم في بناء وطنٍ أكثر تقدماً ومرونة في مواجهة التحديات.
وأضاف معاليه: وفي يوم الطبيب الإماراتي، نحتفي بالدور الحيوي الذي يؤديه أطباؤنا الإماراتيون، الذين يكرّسون خبراتهم وجهودهم لحماية صحة مجتمعنا والارتقاء بها، فمن خلال التزامهم بالتميّز السريري، وحرصهم على التعلّم المستمر، وإسهامهم في تطوير البحث العلمي والطبي، يواصلون تقديم رعاية صحية متقدمة، ويسهمون في رسم ملامح مستقبل الصحة من أبوظبي إلى العالم، بما ينعكس أثره على صحة وسلامة الأجيال المقبلة.
وتابع: بالنيابة عن دائرة الصحة - أبوظبي، أتوجّه بخالص الشكر والتقدير لكل طبيب إماراتي على ما يقدّمه من خدمة وتفانٍ وإخلاص في خدمة مجتمعنا ووطننا.

الإمارات
منصور المنصوري
أبوظبي
أطباء الإمارات
دائرة الصحة
دائرة الصحة في أبوظبي
الطبيب الإماراتي
يوم الطبيب الإماراتي
الرعاية الصحية
