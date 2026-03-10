«أبوظبي للدفاع المدني» تنظّم مبادرة مجتمعية في العين

أبوظبي (الاتحاد)

احتفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بـ«يوم زايد للعمل الإنساني»، الذي يصادف التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، تخليداً لإرث القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، واستحضاراً للنهج الإنساني الراسخ، الذي أرساه في ترسيخ قيم الخير والعطاء والتكافل الإنساني.

ونظّمت الهيئة بهذه المناسبة مبادرة مجتمعية في ساحة بيت محمد بن خليفة بمدينة العين، تضمّنت عدداً من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء وترسيخ ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع، ما يعكس التزام الهيئة بدورها المجتمعي في نشر الوعي الوقائي وتعزيز سلامة المجتمع.

وشملت المبادرة توزيع الهدايا وطفايات الحريق على الحضور، إلى جانب تقديم إرشادات توعوية حول متطلبات الوقاية والسلامة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز حماية الأرواح والممتلكات، كما تضمّنت توزيع وجبات كسر الصيام على مستخدمي الطريق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في مبادرة تعكس قيم التكافل والتراحم وروح العطاء التي يجسّدها شهر رمضان المبارك.