علوم الدار

«النقل المتكامل» يعزّز خدمات النقل في محيط جامع الشيخ زايد الكبير

«النقل المتكامل» يعزّز خدمات النقل في محيط جامع الشيخ زايد الكبير
11 مارس 2026 03:11

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، جهوده لتعزيز خدمات النقل في محيط جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك لعام 2026، بما يسهم في تسهيل وصول المصلين والزوّار إلى الجامع وتوفير تجربة تنقّل مريحة وآمنة.
وخصّص المركز مفتشين ميدانيين للتواجد عند مواقع الإشارات الضوئية في المنطقة المحيطة بالجامع للمساهمة في تنظيم الحركة المرورية، إضافة إلى توفير خدمة مساندة الطرق وقطر المركبات، وتكثيف عمليات تمشيط الدوريات للتعامل بشكل استباقي مع الأحداث وعمليات الإخلاء، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية، وذلك خلال أوقات الذروة عند الإفطار وصلاتي التراويح والقيام في العشر الأواخر من الشهر الفضيل.
وفيما يتعلق بخدمات النقل بمركبات الأجرة، وفّر مركز النقل المتكامل نحو 100 مركبة أجرة يومياً طوال شهر رمضان المبارك لخدمة المصلين والزوّار في جامع الشيخ زايد الكبير، مع زيادة عدد المركبات خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر بما يتناسب مع ارتفاع حجم الطلب.
أما خدمات حافلات النقل العام، فقد تم تعزيزها لتسهيل تنقل المصلين والزوّار إلى جامع الشيخ زايد الكبير خلال شهر رمضان المبارك.
وتشمل الخطة تشغيل خط (Q3) باستخدام حافلات ذات سعة أكبر تصل إلى 85 راكباً بدلاً من الحافلات الصغيرة، إلى جانب إضافة حافلتين إضافيتين على الخط نفسه خلال الفترة المسائية، وزيادة عدد الرحلات التشغيلية بنحو 60 رحلة إضافية. 

