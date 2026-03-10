الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وقف الشيخ سعيد بن زايد يسهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

وقف الشيخ سعيد بن زايد يسهم بـ 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»
11 مارس 2026 03:12

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم وقف الشيخ سعيد بن زايد مساهمة بقيمة 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - «أوقاف أبوظبي» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.
وتأتي هذه المساهمة في إطار دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام، وتعكس الالتزام الوثيق بترسيخ قيم التكافل والتراحم، التي تميّز مجتمع دولة الإمارات، كما تؤكد أهمية الوقف كأداة تنموية تسهم في تحويل العطاء المجتمعي إلى دعم طويل الأمد يخدم الأجيال القادمة.
كما تسهم هذه المبادرة في دعم أهداف حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي تسعى إلى تحويل المساهمات إلى عوائد وقفية مستدامة تُستثمر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استمرار الدعم الموجّه للأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم وغيرها من أوجه الرعاية الأساسية.
وأكد فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن هذه المساهمة تعكس روح الشراكة المجتمعية في دعم العمل الوقفي، مشيراً إلى أن الحملة تجسّد نموذجاً متقدماً للعمل الخيري المستدام، الذي يحوّل المساهمات إلى مصدر دعم طويل الأمد لرعاية الأيتام وتعزيز استقرارهم الاجتماعي. وأضاف: «كل مساهمة، مهما بلغ حجمها، تُضاف إلى غيرها لتشكّل قوة جماعية تسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل».
وكانت هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» قد أطلقت حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» في إطار رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في العمل الإنساني، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الوقف وتشجيع المشاركة المجتمعية الواسعة في المبادرات التنموية المستدامة في دولة الإمارات.

