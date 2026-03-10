الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«الخارجية» تتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الصين الشعبية

عمر الشامسي لدى تسلمه أوراق الاعتماد من السفير الصيني (وام)
11 مارس 2026 03:11

أبوظبي (وام)

تسلّم عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد تسنغ جيشين، السفير الجديد لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي مستهل اللقاء، رحّب الشامسي بالسفير الجديد، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية. وأكد أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تمثّل نموذجاً متميزاً للتعاون والشراكة الاستراتيجية الإيجابية والمثمرة.
من جانبه، أعرب تسنغ جيشين عن اعتزازه بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مشيداً بمتانة العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

