الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تعاونية الاتحاد»: وفرة المخزون واستقرار العمليات

«تعاونية الاتحاد»: وفرة المخزون واستقرار العمليات
11 مارس 2026 03:11

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية

أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن المخزون الاستراتيجي لدى التعاونية في وضع مطمئن ويغطّي احتياجات المستهلكين لفترات كافية، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد تسير بصورة طبيعية ووفق الخطط المعتمدة، بما يضمن استمرارية توفّر السلع الأساسية والاستهلاكية في جميع الفروع وعبر المنصات الرقمية.
وأوضح الهاشمي أن التعاونية تعمل وفق منظومة متكاملة لإدارة المخزون وتعزيز الإمدادات بشكل مستمر، من خلال التنسيق مع المورّدين وشركاء سلاسل التوريد، الأمر الذي يضمن استقرار توفر المنتجات على الرفوف وفي قنوات التسوق الإلكترونية، إضافة إلى جاهزية المستودعات والفروع للتعامل بكفاءة مع مختلف مستويات الطلب.
وأضاف أن الحركة الشرائية في الأسواق تُعد طبيعية وتعكس أنماط الاستهلاك المعتادة، مؤكداً أن التعاونية تتابع بشكل مستمر مؤشرات السوق واحتياجات المستهلكين، وتعمل بصورة استباقية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير أفضل الخدمات للمتسوقين.

تعاونية الاتحاد
الإمارات
محمد الهاشمي
المخزون الاستراتيجي
أسعار السلع
أسعار السلع الغذائية
السلع الغذائية
السلع الاستهلاكية
السلع
آخر الأخبار
حريق مشتعل في شارع رئيسي بطهران جراء قصف أميركي وإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
اليوم 03:15
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
اليوم 03:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى
اليوم 03:14
سودانيون ينظرون إلى أعمدة الدخان المتصاعدة جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على المتعاملين مع «إخوان» السودان
اليوم 03:14
مدعٍ عام يعمل في موقع غارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا
اليوم 03:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©