«تعاونية الاتحاد»: وفرة المخزون واستقرار العمليات

دبي (الاتحاد)

أكد الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، محمد الهاشمي، أن المخزون الاستراتيجي لدى التعاونية في وضع مطمئن ويغطّي احتياجات المستهلكين لفترات كافية، مشيراً إلى أن العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد تسير بصورة طبيعية ووفق الخطط المعتمدة، بما يضمن استمرارية توفّر السلع الأساسية والاستهلاكية في جميع الفروع وعبر المنصات الرقمية.

وأوضح الهاشمي أن التعاونية تعمل وفق منظومة متكاملة لإدارة المخزون وتعزيز الإمدادات بشكل مستمر، من خلال التنسيق مع المورّدين وشركاء سلاسل التوريد، الأمر الذي يضمن استقرار توفر المنتجات على الرفوف وفي قنوات التسوق الإلكترونية، إضافة إلى جاهزية المستودعات والفروع للتعامل بكفاءة مع مختلف مستويات الطلب.

وأضاف أن الحركة الشرائية في الأسواق تُعد طبيعية وتعكس أنماط الاستهلاك المعتادة، مؤكداً أن التعاونية تتابع بشكل مستمر مؤشرات السوق واحتياجات المستهلكين، وتعمل بصورة استباقية للحفاظ على استقرار الإمدادات وتوفير أفضل الخدمات للمتسوقين.