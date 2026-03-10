حمدان بن محمد يلتقي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في دبي

التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم، في مجلس دبي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في الإمارة.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «التقيت اليوم في مجلس دبي 300 من قيادات مجتمع الأعمال في الإمارة لبحث تسريع مسيرتنا التنموية، وتعزيز مرونة اقتصادنا، وتطوير قدراتنا على التكيف الشامل مع الظروف الراهنة».

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم «هدفنا واضح: ضمان استمرارية الأعمال بأعلى مستويات الكفاءة، ومواصلة تقديم أفضل الخدمات لكل من يعيش على أرض دبي ... وفي ظل الظروف الحالية، رسالتنا إلى العالم واضحة: دبي قوية، والإمارات قوية... وقد تعلمنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن التحديات تصنع الفرص، وسنخرج أقوى».