علوم الدار

حاكم الفجيرة يحضر مأدبة إفطار أقامها أبناء المرحوم حمد بن سيف الشرقي

حاكم الفجيرة يحضر مأدبة إفطار أقامها أبناء المرحوم حمد بن سيف الشرقي
10 مارس 2026 23:33

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها أبناء المرحوم الشيخ حمد بن سيف الشرقي بمجلس العائلة في الفجيرة.

كما حضر المأدبة الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ مروان بن راشد المعلا، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن صالح الشرقي، والشيخ حمد بن محمد بن حمد الشرقي، والشيخ راشد بن محمد بن حمد الشرقي نجلي سمو ولي عهد الفجيرة.

وكان في استقبال سموه الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، الذين أعربوا عن سعادتهم بتلبية صاحب السمو حاكم الفجيرة دعوتهم لمأدبة الإفطار وتقدموا بخالص التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة.

حضر مأدبة الإفطار سعادة محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعدد من مسؤولي الفجيرة وأعيان البلاد، ولفيف من الأهل والأصدقاء.

 

المصدر: وام
