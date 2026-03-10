الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس إقليم كردستان العراق أدان خلاله الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
10 مارس 2026 23:28

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، أدان خلاله الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.
وأكد معاليه أن الهجوم على قنصلية الإمارات يشكل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، وتصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.
 كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين.

أخبار ذات صلة
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
المصدر: وام
كردستان العراق
هجوم إرهابي
رئيس الدولة
اتصال هاتفي
قنصلية الإمارات
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
شخصان يحييان ذكرى زلزال وتسونامي عام 2011 بمحافظة إيواتي
الأخبار العالمية
اليابان تحيي ذكرى مرور 15 عاماً على الزلزال المدمر
اليوم 11:22
محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية. (من المصدر)
التعليم والمعرفة
بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر
اليوم 11:11
شعار وزارة الطاقة والبنية التحتية
علوم الدار
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
اليوم 10:58
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
اليوم 10:51
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار يسترد خسائره أمام العملات الرئيسية
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©