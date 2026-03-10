حمدان بن محمد يلتقي قادة الأعمال في دبي لبحث تسريع الزخم الاقتصادي وتعزيز المرونة

ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اجتماع «مجلس دبي» الذي عُقد بشكل خاص، وضمّ نحو 300 من كبار القيادات وصنّاع القرار في مجتمع الأعمال في الإمارة، وذلك لبحث سبل تعزيز مرونة اقتصاد دبي.





وخلال اللقاء، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن «دبي تواصل العمل بثقة وثبات لتعزيز مرونة اقتصادها وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للتجارة والسياحة والاستثمار؛ وذلك بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة وشراكتنا الوثيقة مع مجتمع الأعمال، وسنمضي قدماً في اتخاذ كل ما يلزم من خطوات تضمن استدامة النمو الاقتصادي وحماية مكتسبات التنمية، بما يعزز تنافسية دبي».





وجاء تنظيم اللقاء من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز الشراكة الوثيقة مع مجتمع الأعمال، وتكثيف التنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية لضمان استدامة النمو الاقتصادي، وترسيخ تنافسية الإمارة عالمياً.





حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.





وتضمّن الاجتماع عرضاً تفصيلياً قدّمته معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والعميد الركن عبدالناصر محمد الحميدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، والسير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات.





كما شهد اللقاء استعراضاً شاملاً للإجراءات والاستراتيجيات المعتمدة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتسريع الزخم الاقتصادي، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والسياحة والاستثمار، ويعزز قدرتها على مواصلة تحقيق النمو المستدام في مختلف القطاعات الحيوية.





وأكد الحضور أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والأسواق العالمية، وترسيخ المكانة الاقتصادية الرائدة لدبي على الساحة الدولية.





وفي كلمتها أمام المجلس، أكدت معالي ريم الهاشمي أهمية الوحدة والتماسك، مشيدة بروح الثقة والاستقرار التي يتمتع بها مجتمع الأعمال ومختلف فئات المجتمع، وداعية إلى مواصلة البناء على هذه الأسس لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار.





وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، نجحت دبي في بناء واحدة من أكثر المنظومات الاقتصادية مرونةً وجاهزيةً للمستقبل على مستوى العالم، وأن هذا اللقاء الذي يجمع قادة الحكومة ومجتمع الأعمال اليوم في مجلس دبي، هو رسالةٌ واضحة تؤكد التزامنا بالعمل المشترك لتوحيد الرؤية بشأن المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار دبي في التقدم بثقة واستقرار وطموح وتسريع وتيرة النمو، بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانتنا كأحد أكثر المراكز العالمية موثوقيةً وديناميكيةً في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والابتكار».





وأشار السير تيم كلارك إلى أن قطاع الطيران في دبي أظهر قدرة عالية على التكيّف، مع استئناف العمليات تدريجياً مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة، مؤكداً أن الطلب العالمي على السفر عبر دبي قوي، الأمر الذي يعزز مكانة الإمارة كأحد أهم مراكز الطيران العالمية.





كما أكد المجلس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث جدّد قادة الأعمال التزامهم بالحفاظ على الزخم الاقتصادي لدبي.





واختُتم الاجتماع بتأكيد كافة الحضور على تسريع المرحلة المقبلة من النمو، بما يتماشى مع طموحات أجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل المدن العالمية للأعمال والاستثمار والابتكار.



