الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يدين الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات

خلال اتصال هاتفي مع رئيس الدولة.. رئيس حكومة إقليم كردستان العراق يدين الهجوم الإرهابي على قنصلية الإمارات
11 مارس 2026 00:04

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، تناول الهجوم الإرهابي الغادر الذي تعرضت له القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق.
وأدان معاليه الهجوم على قنصلية الدولة، مؤكداً أنه يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي، ويمثل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية ومقارها.

كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي.

المصدر: وام
