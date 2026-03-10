الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هزاع بن زايد يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي

هزاع بن زايد يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي
11 مارس 2026 01:08

قدَّم سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب سعيد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني بالدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أقيم في مجلس المقام في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال تقديم واجب العزاء، اعتزاز دولة الإمارات، قيادةً وشعباً، بأبناء الوطن الذين يجسدون أسمى معاني التضحية والوفاء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن وحماية مكتسباته، لتظل راية الإمارات خفاقة في سماء المجد والعزة، بسواعد جنودها البواسل وأبنائها المخلصين، وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

المصدر: وام
