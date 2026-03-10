عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وفرص تنمية آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.





كما ناقش سموه ومعالي تشاي جون، خلال اللقاء، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

واستعرض الجانبان سبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تطرق سموه، خلال لقائه معالي تشاي جون، إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار المسؤول لتجاوز التوترات الراهنة، بما يسهم في صون الأمن الإقليمي وترسيخ الاستقرار.





وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية الصديقة في دعم المساعي الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً الدور الذي تضطلع به في تشجيع الحوار البناء، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتحديات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة داعمة للتنمية والتقدم، وتحقيق المزيد من الازدهار لشعوب المنطقة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.