الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط

عبدالله بن زايد يلتقي المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط
11 مارس 2026 01:13

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي تشاي جون، المبعوث الخاص للحكومة الصينية لشؤون الشرق الأوسط.

وبحث الجانبان علاقات الصداقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وفرص تنمية آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين.

كما ناقش سموه ومعالي تشاي جون، خلال اللقاء، تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات وعدد من دول المنطقة.

واستعرض الجانبان سبل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

أخبار ذات صلة
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية

كما تطرق سموه، خلال لقائه معالي تشاي جون، إلى أهمية اعتماد الحلول الدبلوماسية والحوار المسؤول لتجاوز التوترات الراهنة، بما يسهم في صون الأمن الإقليمي وترسيخ الاستقرار.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تقديره للجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية الصديقة في دعم المساعي الرامية إلى ترسيخ دعائم السلام، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمناً الدور الذي تضطلع به في تشجيع الحوار البناء، والدفع نحو الحلول الدبلوماسية لمعالجة الأزمات والتحديات، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة بيئة داعمة للتنمية والتقدم، وتحقيق المزيد من الازدهار لشعوب المنطقة.

حضر اللقاء معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
وزارة الخارجية
الإمارات
الصين
الشرق الأوسط
جمهورية الصين الشعبية
إيران
الصواريخ الباليستية
الطائرات المسيرة
آخر الأخبار
شخصان خلال ذكرى زلزال وتسونامي عام 2011 بمحافظة إيواتي
الأخبار العالمية
اليابان تحيي ذكرى مرور 15 عاماً على الزلزال المدمر
اليوم 11:22
محمد البريكي يتوسط حضور الأمسية. (من المصدر)
التعليم والمعرفة
بيت الشعر في الشارقة يحتفي باليوم العالمي للشعر
اليوم 11:11
شعار وزارة الطاقة والبنية التحتية
علوم الدار
"الطاقة والبنية التحتية".. إنجازات نوعية ترسخ ريادة الإمارات وتعزز الاستدامة
اليوم 10:58
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
علوم الدار
يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية
اليوم 10:51
عملات من فئة الدولار
اقتصاد
الدولار يسترد خسائره أمام العملات الرئيسية
اليوم 10:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©