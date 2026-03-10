91 مليون «خطوة حياة» بدبي

دبي (الاتحاد)

سجّلت مبادرة «خطوة حياة» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ضمن مبادرات «رمضان في دبي» نمواً لافتاً في حجم المشاركة والتفاعل المجتمعي، بعدما تجاوز إجمالي الخطوات المسجلة عبر تطبيق Steppi أكثر من 91 مليون خطوة حتى الآن، بمشاركة نحو 700 متسابق توزّعوا على 20 فريجاً بواقع 10 فرجان للكبار و10 فرجان للأطفال.

وأكد محمد مصبح ضاحي، المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في الدائرة، أن النتائج المسجلة حتى الآن تعكس نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المجتمعية والصحية في آن واحد، مشيراً إلى أن تجاوز 91 مليون خطوة خلال فترة وجيزة يعكس مستوى الوعي المتنامي لدى أفراد المجتمع بأهمية المبادرات التي تربط بين النشاط البدني والعمل الإنساني.