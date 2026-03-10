الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أكد التضامن مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا

أكد التضامن مع الإمارات.. رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس ليبيريا
11 مارس 2026 01:23

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة جوزيف نيوما بواكاي، رئيس جمهورية ليبيريا، بحثا خلاله التطورات العسكرية الخطيرة التي تشهدها المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وعبر فخامته، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن ليبيريا مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.
من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فخامة الرئيس الليبيري لموقف بلده الداعم لدولة الإمارات.
كما أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة قضايا المنطقة لمنع توسيع الصراع، ولما ينطوي عليه ذلك من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها.

أخبار ذات صلة
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
المصدر: وام
إيران
اتصال هاتفي
الإمارات
الأمم المتحدة
جمهورية ليبيريا
ميثاق الأمم المتحدة
ليبيريا
رئيس ليبيريا
محمد بن زايد
رئيس الدولة
آخر الأخبار
حريق مشتعل في شارع رئيسي بطهران جراء قصف أميركي وإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن تعلن بدء مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية ضد إيران
اليوم 03:15
منظر عام لمدينة الدوحة من البحر (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إيران تواصل اعتداءاتها السافرة ضد دول المنطقة
اليوم 03:15
منظر جوي لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يواصل إغلاق المسجد الأقصى
اليوم 03:14
سودانيون ينظرون إلى أعمدة الدخان المتصاعدة جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
واشنطن تتوعد بفرض عقوبات على المتعاملين مع «إخوان» السودان
اليوم 03:14
مدعٍ عام يعمل في موقع غارة جوية روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يعلن تأجيل جولة محادثات مع أميركا وروسيا
اليوم 03:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©