الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إسلامية دبي» تختتم فعاليات «عيال الفريج» وتكرِّم الأطفال بالعيدية

11 مارس 2026 03:11

دبي (الاتحاد)

أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات مبادرتها الرمضانية المجتمعية «عيال الفريج» لهذا العام، وذلك ضمن مبادرات «رمضان في دبي» الهادفة إلى غرس القيم الإيمانية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على الالتزام بالصلاة جماعة.
وتبدأ الدائرة توزيع العيدية من يوم الخميس الموافق 23 رمضان ولغاية يوم الأحد الموافق 26 رمضان في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5 عصراً، تكريماً للأطفال الذين شاركوا في المبادرة والتزموا ببرامجها طوال الشهر الفضيل.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
رمضان
شهر رمضان المبارك
شهر رمضان
رمضان في دبي
رمضان دبي
