«إسلامية دبي» تختتم فعاليات «عيال الفريج» وتكرِّم الأطفال بالعيدية

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، فعاليات مبادرتها الرمضانية المجتمعية «عيال الفريج» لهذا العام، وذلك ضمن مبادرات «رمضان في دبي» الهادفة إلى غرس القيم الإيمانية لدى الأجيال الجديدة، وتشجيعهم على الالتزام بالصلاة جماعة.

وتبدأ الدائرة توزيع العيدية من يوم الخميس الموافق 23 رمضان ولغاية يوم الأحد الموافق 26 رمضان في كل من مركز المزهر الثقافي الإسلامي ومركز أم الشيف الثقافي الإسلامي، من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 5 عصراً، تكريماً للأطفال الذين شاركوا في المبادرة والتزموا ببرامجها طوال الشهر الفضيل.