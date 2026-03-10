الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إقبال واسع على «محاضرات دبي» الرمضانية

يحيى قاسم
11 مارس 2026 03:11

دبي (الاتحاد)

واصلت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، تنفيذ محاضراتها الرمضانية ضمن مبادرة «رمضان في دبي»، مسجّلةً حضوراً مجتمعياً واسعاً خلال الشهر الفضيل، حيث بلغ إجمالي المحاضرات المنفّذة 274 محاضرة دينية وتوعوية، استفاد منها 24 ألفاً و780 مستفيداً ومستفيدة في مختلف مواقع التنفيذ، بما يعكس اتساع الأثر المعرفي للبرنامج وتنامي التفاعل مع مضامينه الإيمانية خلال الموسم الرمضاني.
وتوزّعت المحاضرات بين 140 محاضرة نُفّذت في الجهات الحكومية والخاصة، حضرها 6980 موظفاً، في إطار تعزيز الوعي الديني والقيمي في بيئات العمل، إلى جانب 38 محاضرة أقيمت في المصليات النسائية، استفادت منها 5264 سيدة، بما يسهم في دعم البرامج التوعوية الموجهة للمرأة، وتعزيز دورها في ترسيخ القيم الأسرية والمجتمعية.
كما شهدت مساجد الإمارة تنفيذ 96 محاضرة ألقاها عدد من المشايخ والوعّاظ، حضرها 12 ألفاً و536 مصلياً.
وأكد يحيى عبدالعزيز قاسم، رئيس فريق الفعاليات الثقافية الإسلامية، أن الإقبال الذي شهدته «محاضرات دبي» خلال شهر رمضان يجسِّد اهتمام المجتمع بالمحتوى الديني الهادف، ويعكس نجاح البرامج التوعوية التي تنفّذها الدائرة في الوصول إلى فئات متعددة من المجتمع عبر المساجد والجهات الحكومية والخاصة والمصليات النسائية.

