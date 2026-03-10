الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إيدج» تدشن أول سفينة «كورفيت» من فئتها لصالح البحرية الأنغولية

خلال تدشين السفينة (وام)
11 مارس 2026 03:11

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة إيدج، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، تدشين أول فرقاطة كورفيت من فئتها (FOC) من طراز «BR71 MK II Combattante»، والتي تحمل اسم «NRA Ekuikui II»، وذلك ضمن عقد استراتيجي بقيمة مليار يورو لصالح البحرية الأنغولية. 
وجرى التدشين في شيربورغ بفرنسا، حيث تولت شركة «CMN Naval» تصميم وبناء السفينة الأولى. 

وقال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: من خلال التعاون الوثيق مع شركة CMN وشركائنا الدوليين، نحقق إنجازات كبيرة لصالح البحرية الأنغولية بوتيرة متسارعة، فبعد مرور عامين فقط على توقيع العقد، تم بالفعل تدشين أول كورفيت بطول 71 متراً، كما جرى تسليم زوارق اعتراضية متقدمة، وستتبع ذلك سفينتان إضافيتان، إحداهما ستُبنى بوساطة CMN، بينما ستتولى شركة أبوظبي لبناء السفن بناء الأخرى في أبوظبي بعد نقل التكنولوجيا. 
ويجري حالياً بناء السفينة الثانية من طراز «BR71 MK II Combattante» في مرافق شركة أبوظبي لبناء السفن في أبوظبي، فيما يتم بناء السفينة الثالثة في شيربورغ بفرنسا. 
وتتواصل أعمال بناء السفينة الثالثة في مدينة شيربورغ الفرنسية، ضمن برنامج متكامل يوزّع مراحل الإنتاج بين الإمارات وفرنسا. 
ويُمثل إطلاق السفينة الأولى من هذه الفئة أحدث محطة في مسار الشراكة الأمنية المتنامية بين أنغولا ودولة الإمارات، ففي أكتوبر من العام الماضي، وقعت مجموعة إيدج خطاب نوايا مع وزارة الداخلية في جمهورية أنغولا لنشر برنامج شامل لأمن الحدود.

إيدج
مجموعة إيدج
أنغولا
