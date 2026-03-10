الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

هطول أمطار الخير على مناطق عدة بالدولة

هطول أمطار الخير على مناطق عدة بالدولة
11 مارس 2026 01:59

شهدت مناطق عدة بالدولة تساقط أمطار متفاوتة الشدة تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.
وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إن أمطاراً متوسطة الشدة هطلت على أم القيوين، وغريبة، والسلامات في العين، وغياثي في منطقة الظفرة.

 وأشار إلى أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة سُجلت على مناطق شمل في رأس الخيمة، وسبخة بطي، وحرس حدود الجزيرة، ويو النظرة، وبو الذياب في منطقة الظفرة، والحمرية في الشارقة، إضافة إلى الدقداقة وخت والبريرات في رأس الخيمة، وحبحب في الفجيرة، وعشارج والمقام والعقابية في العين.

ولفت المركز إلى أن أمطاراً خفيفة هطلت على مناطق عديدة شملت الرمس، والغب، وضاية، والحويلات في رأس الخيمة، والسلع، ومحمية الصقور، وطرفة، والرويس، وأم الأشطان، والمرفأ، ومدينة زايد، وحبشان في منطقة الظفرة، إلى جانب جزيرة أبو الأبيض، وغنتوت، والروضة، ومطار البطين، والرحبة، والباهية، والمشرف، والشهامة، ومناطق متفرقة من جزيرة أبوظبي.

أسواق الإمارات تشهد انسيابية في تدفُّق السّلع بكميات وفيرة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية

 كما شملت الأمطار الخفيفة مطار دبي الدولي، والوصل، وجميرا، وزعبيل، وديرة، وعدة مناطق أخرى، إضافة إلى عجمان، ومطار الشارقة الدولي، وحلوان، والقرائن، ووشاح، وابن رشيد، ومحافز، وضاحية الرقة وواسط، والذيد، والمدام، وسهيلة في الشارقة.

 وامتدت الأمطار الخفيفة كذلك إلى الطويين، والمحترقة، ومسافي في الفجيرة، وجزيرة صير بني ياس، وفلج المعلا، والشويب، والفقع، وسويحان، ورماح، والمرخانية في العين.

المصدر: وام
