عبدالله بن زايد يبحث خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء الخارجية التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من المسؤولين ووزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة التي تستهدف دولة الإمارات وعدداً من الدول في المنطقة.

وقد أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مباحثات هاتفية مع معالي ماركو دجوريتش، وزير خارجية جمهورية صربيا، ومعالي إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، ومعالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع اليوناني.

وبحثت الاتصالات العواقب الوخيمة للاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة، التي من شأنها أن تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

وأدان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، واستنكروا بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على دولة الإمارات ودول المنطقة، وأكدوا الحق الكامل والمشروع لكافة الدول المستهدفة في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين والزائرين، وفق القانون الدولي.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لأصحاب المعالي الوزراء على تضامن بلادهم الكامل مع دولة الإمارات مؤكدا على سلامة المقيمين والزائرين في الدولة.

كما تطرق الوزراء خلال المحادثات الهاتفية إلى أهمية تغليب لغة الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الأزمات والقضايا العالقة بما يسهم في الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي.