جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة تم تسجيلها في الدولة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد «الوطني للأرصاد» عبر منصة «إكس» أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 11.6 درجة مئوية على جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 00:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها: من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.