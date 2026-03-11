يوم الطبيب الإماراتي.. مسيرة عطاء تقودها الكفاءات الوطنية

تحتفي دولة الإمارات اليوم بـ "يوم الطبيب الإماراتي"، الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة العطاء التي يقودها الأطباء الإماراتيون في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الرعاية الصحية، في ظل الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة الذي أسهم في ترسيخ منظومة صحية متقدمة تواكب أحدث الممارسات والتقنيات الطبية العالمية.

وأكد عدد من الأطباء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الكفاءات الطبية الوطنية تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الطبية، من خلال تبني أحدث الممارسات الطبية وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بما ينسجم مع تطلعات الدولة نحو نظام صحي متقدم ومستدام.

فمن جهتها قالت الدكتورة سلوى الكعبي، استشارية طب الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إن دور الأطباء الإماراتيين لا يقتصر على تقديم الرعاية العلاجية فحسب، بل يمتد ليشمل الإسهام في تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي، وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية الشابة، إلى جانب دعم بناء نظام صحي مرن ومبتكر يواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز استدامة صحة المجتمع ورفاهيته، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في قطاع الرعاية الصحية.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى سليمان الظنحاني، استشارية طب الأطفال والأمراض المعدية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن تخصص الأمراض المعدية يُعد من التخصصات الطبية الاستراتيجية في دولة الإمارات، لما يضطلع به من دور محوري في حماية الأمن الصحي الوطني، من خلال الكشف المبكر والاستجابة السريعة لمخاطر الأوبئة، إلى جانب تعزيز الصحة العامة عبر برامج التطعيم الوطنية، ومكافحة مقاومة المضادات الحيوية، والحد من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية.

وأضافت أن هذه الجهود تنعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية وحماية المجتمع، كما تسهم في دعم استدامة المنظومة الصحية في الدولة، لا سيما في ظل ما تشهده الإمارات من حركة سفر وتواصل عالمي متزايدة، مؤكدة أن تخصص الأمراض المعدية يؤدي دوراً مهماً في التعامل بكفاءة وديناميكية عالية مع المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تأثيرات تغير المناخ وغيرها من العوامل المؤثرة في الصحة العامة.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة أروى بريكي، استشارية طب الطوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية، أن يوم الطبيب الإماراتي يمثل محطة وطنية لتجديد العهد بمواصلة العمل والإخلاص في خدمة الوطن، ويجسد حصاد الجهود المتواصلة التي بُذلت في سبيل بناء الإنسان وتعزيز المنظومة الصحية في الدولة.

وقالت إن عملها في مجال طب الطوارئ يضعها وزملاءها في الصفوف الأمامية لحماية صحة المجتمع والحفاظ على الأرواح، حيث يتعامل الأطباء يومياً مع الحالات الطبية الحرجة، ليكونوا في كثير من الأحيان الفيصل بين الحياة والموت، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الجاهزية والمسؤولية الإنسانية والمهنية.

فيما بيّنت الدكتورة نادية المطروشي، استشارية طب القلب والأوعية الدموية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن توجهها للتخصص في طب القلب جاء انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الطب رسالة إنسانية سامية، موضحة أن إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة جديدة للحياة يعد من أسمى الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها الطبيب تجاه مجتمعه.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات حققت خلال السنوات الأخيرة تقدماً لافتاً في مجال طب القلب المتقدم، لا سيما في برامج علاج فشل القلب وزراعة القلب، وذلك بفضل الاستثمار المستمر في الكفاءات الطبية المتخصصة وتبني أحدث التقنيات العلاجية، وهو ما أسهم في توفير خدمات صحية تضاهي ما تقدمه أبرز المراكز الطبية العالمية، وانعكس بشكل مباشر على تحسين النتائج العلاجية للمرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

من جهته أكد الدكتور سعيد المرزوقي، استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أن الأطباء الإماراتيين في المستشفيات الحكومية يواصلون تطوير الممارسات الطبية وتعزيز جودة الرعاية الصحية عبر تبني أحدث التقنيات العلاجية لتلبية احتياجات المجتمع المتنامية، مشيراً إلى حرصه في إطار تخصصه على تشخيص وعلاج أمراض الكبد واضطرابات الجهاز الهضمي باستخدام أحدث الأساليب التشخيصية.