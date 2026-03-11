الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الوطني للتأهيل": يوم الطبيب الإماراتي مناسبة وطنية لتكريم حماة صحة المجتمع

"الوطني للتأهيل": يوم الطبيب الإماراتي مناسبة وطنية لتكريم حماة صحة المجتمع
11 مارس 2026 11:35

أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، أن يوم الطبيب الإماراتي، الذي يوافق الحادي عشر من مارس من كل عام، يشكّل مناسبة وطنية رفيعة لتكريم الجهود الإنسانية والمهنية التي يبذلها الأطباء الإماراتيون في خدمة المجتمع، مشيداً بما يجسدونه من نماذج مشرّفة للعطاء والتفاني والإخلاص في أداء رسالتهم الطبية السامية.

 

وقال إن الأطباء الإماراتيين يقدّمون نموذجاً متقدماً في العمل الطبي والإنساني، من خلال التزامهم الراسخ بتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمرضى، مؤكداً أنهم يمثلون خط الدفاع الأول عن صحة المجتمع، ويجسّدون قيماً راسخة من الإخلاص والتفاني في أداء رسالتهم النبيلة.

 

وأضاف أن المكانة المرموقة التي بلغها الطبيب الإماراتي على الصعيدين المحلي والعالمي إنما هي ثمرة للرؤية الحكيمة للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وجعل من قطاع الصحة ركيزة أساسية ضمن أولويات بناء الدولة وترسيخ دعائم نهضتها.

 

وأوضح أن هذه الرؤية الثاقبة أثمرت اليوم عن كوادر طبية إماراتية رائدة تسهم بفاعلية في تعزيز منظومة الصحة الوطنية، وترتقي بمستوى الخدمات الصحية في الدولة، بما يعكس ما يشهده النظام الصحي في دولة الإمارات من تطور متسارع وإنجازات نوعية على مختلف المستويات.

 

وأشار الكتبي إلى أن المركز الوطني للتأهيل يعتز بما يضمه من كوادر طبية إماراتية متميزة ضمن فريقه الطبي، مؤكداً مواصلة المركز دعمه المتواصل لجهود تطوير مهارات الأطباء وصقل خبراتهم المهنية، بما يمكّنهم من الإسهام في رسم آفاق جديدة للتميّز في قطاع الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في بناء نظام صحي متكامل ومتطور يواكب أعلى المعايير العالمية.

 

 

 
 
 
 
 

المصدر: وام
