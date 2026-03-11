البحرين تعترض وتدمر 106 صواريخ و177 طائرة مسيرة منذ بدء الاعتداء الإيراني الغاشم

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين، مستمرة في مواجهة موجات تتابعية من الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة، حيث تم منذ بدء الاعتداء الغاشم اعتراض وتدمير 106صواريخ و177 طائرة مسيرة، استهدفت المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تأكيدها أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديدًا مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.