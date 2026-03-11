انطلاق فعاليات معرض "ليالي رمضان" في إكسبو الشارقة

انطلقت مساء أمس في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الـ43 من معرض "ليالي رمضان" الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ضمن أجندة الدورة الـ36 من "مهرجان رمضان الشارقة" ويستمر حتى 22 مارس وسط أجواء استثنائية بهيجة وبرنامج حافل بالفعاليات والأنشطة التراثية والترفيهية المميزة وعروض التخفيضات التي تصل إلى 75% يقدمها أكثر من 210 عارضين من كبار تجار التجزئة والموزعين ونحو 700 علامة تجارية عالمية ومحلية رائدة على مساحة تزيد على 18 ألف متر مربع.

ويُتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 150 ألف زائر مؤكداً مكانته بوصفه أحد أبرز الأحداث التسويقية والترفيهية في المنطقة خلال الشهر الفضيل حيث سجل في يومه الأول إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا للاستفادة من الأنشطة التسويقية التي يشهدها الحدث والتي تتضمن عروضاً جاذبة وتخفيضات كبرى على مجموعة من أشهر العلامات التجارية.

ويتضمن المعرض ضمن فعالياته "قرية التراث" التي دشنها جمال سعيد بوزنجال المنسق العام لمهرجان رمضان الشارقة وسلطان محمد شطاف العمراني المدير التنفيذي التجاري في مركز إكسبو الشارقة وعدد من المسؤولين حيث تفقدوا منصات القرية التي تحتفي بـ"عام الأسرة" وتقدم لزوارها رحلة تراثية غنية تعكس العادات والتقاليد الإماراتية والجانب الروحاني للشهر الفضيل.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة أن معرض "ليالي رمضان" يمثل أداة فاعلة في منظومة التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حيث توفر منصة متكاملة تجمع بين تلبية احتياجات الأسر والمستهلكين وتحفيز حركة تجارة التجزئة، مشيراً إلى أن توقيت المعرض خلال شهر رمضان المبارك وتزامنه مع "عام الأسرة" يُعزز قيم التلاحم الأسري ويُوفر بيئة جاذبة للعائلات للاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل، لافتاً إلى أن المعرض يفتح المجال أمام رواد الأعمال الشباب والأسر المنتجة للانخراط في بيئة تنافسية تصقل قدراتهم وتوسّع نطاق وصولهم إلى المستهلك.