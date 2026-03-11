"أطفال الشارقة" تطلق حملة "رمضانيات" لتعزيز القيم وروح العطاء لدى الأطفال

أطلقت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين تزامناً مع شهر رمضان المبارك حملتها "رمضانيات" تحت شعار شهر الخير مع أطفالنا غير لتقديم محتوى تفاعلي موجّه للأطفال يجمع بين الترفيه والتعلّم ويعزز لديهم قيم العطاء والتراحم بأساليب مبتكرة تناسب أجواء الشهر الفضيل.

وتُقدَّم الحملة عبر حساب المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعي حيث توفر للأطفال وأسرهم تجربة رمضانية تفاعلية غنية من خلال مبادرات وأنشطة ومسابقات تشجع على المشاركة والتعبير والإبداع وتُعرف بالقيم الإنسانية والمجتمعية بأسلوب مبسط وجاذب يعزز ارتباطهم بهويتهم وثقافتهم.

وتتضمن الحملة كتيباً تفاعلياً إلكترونياً قابلاً للتحميل والطباعة ويضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الرمضانية الهادفة صمم خصيصاً ليتناسب مع اهتمامات الأطفال وأعمارهم.

وترتكز "رمضانيات" على أربعة محاور رئيسية وهي: محور "العطاء" على تشجيعهم على التعاون والمبادرة ومساعدة الآخرين فيما يعزز محور "الأسرة" أهمية الترابط الأسري عبر أنشطة مشتركة تجمع أفراد العائلة بينما يقدم محور "الإيمان" مفاهيم وقيمًا إيمانية بأساليب مبتكرة ترسّخ لديهم معاني الشهر الكريم إلى جانب محور "الصحة" الذي يهدف إلى غرس العادات الصحية في حياة الأطفال وحثهم على ممارسة الرياضة واتباع نمط تغذية متوازن خلال شهر رمضان.