"طلبات الإمارات" تمكّن مستخدمي تطبيقها الذكي من المساهمة في "حدّ الحياة"

أعلنت «طلبات الإمارات»، منصة توصيل الطلبات عند الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن دعمها لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وتتيح شركة «طلبات» لمستخدمي تطبيقها الذكي التبرع بدءاً من 10 دراهم إلى 20 و50، و100، و500 درهم، لدعم حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي تُركّز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر احتياجاً، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

ويمكن التبرع لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تحميل تطبيق «طلبات» من متجر جوجل بلاي أو متجر آبل أو متجر هواوي AppGallery ثم التوجّه والضغط على قسم «العطاء» في الصفحة الرئيسية للتطبيق واختيار حملة «حدّ الحياة».

وتسعى حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي تنضوي تحت مظلّة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى إتاحة الفرصة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للبذل والعطاء لإنقاذ ملايين الأطفال من الجوع، وتعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومدّ يد العون للفئات الأكثر احتياجاً، والتأكيد على قيم شهر رمضان المبارك بأن من أفضل الصدقة إنقاذ إنسان من الجوع.

وتأتي الحملة الرمضانية الجديدة بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وقالت سيمونيدا سوبوتيتش، نائب الرئيس والمدير العام لـ«طلبات الإمارات»: نفخر في طلبات الإمارات بدعم حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، إذ نحرص من خلال إتاحة التبرع عبر تطبيق طلبات على توظيف منصتنا الرقمية لتسهيل مساهمة أفراد المجتمع في دعم هذه القضية الإنسانية المهمة، ويعكس هذا التعاون التزامنا بإحداث أثر حقيقي وملموس في المجتمع، ودعم المبادرات التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

وتواصل الحملة استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب رقم (940340003708472909222 IBAN No: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي).

وتتيح حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة «حياة» أو«LIFE» عبر شبكتي «دو» و«e&» في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق «دبي الآن DubaiNow»، تحت فئة «التبرعات».

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة «التبرعات»، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» Jood.ae.