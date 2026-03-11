الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي بحثا خلاله التطورات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين
11 مارس 2026 15:59

تلقّى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بحثا خلاله التطورات الأمنية والعسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية المتصاعدة، وتغليب الحوار الجاد والحلول الدبلوماسية في معالجة مختلف القضايا العالقة في المنطقة، بما يحفظ أمنها ويُجنِّبها مزيداً من التوترات والأزمات.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن المنطقة
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألمانيا
المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
روسيا
بوتين
آخر الأخبار
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
الرياضة
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
اليوم 18:05
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
الرياضة
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
اليوم 18:03
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
الرياضة
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
اليوم 17:58
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
علوم الدار
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
اليوم 17:38
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
علوم الدار
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©