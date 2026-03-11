الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الاصوات المسموعة في بعض المناطق نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الاصوات المسموعة في بعض المناطق نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة
11 مارس 2026 16:09

أكدت الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، كما تؤكد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، كما تؤكد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة".

تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، كما تؤكد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المكتب الإعلامي لحكومة دبي
دبي
