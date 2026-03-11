المكتب الإعلامي لحكومة دبي: الاصوات المسموعة في بعض المناطق نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة

أكدت الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، كما تؤكد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.



وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة "إكس": "تؤكد الجهات المختصة في دبي أن الاصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، كما تؤكد أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة".



— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 11, 2026