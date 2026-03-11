جمارك دبي و"دي بي ورلد الخيرية" توزعان 144 ألف وجبة إفطار

تقدم جمارك دبي، وبدعم من مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، من خلال خيمتين مقامتين في ميناء راشد ومنفذ حتا الحدودي نحو 4,800 وجبة إفطار يومياً، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة علـى مدار الشهر إلـى ما يقارب 144,000 وجبة إفطار، يتم إعدادها وفق معايير صحية متوازنة وبما يضمن سهولة الوصول والتنظيم الفعال للمستفيدين.





وتُنفذ المبادرة بالتعاون مع مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيري لجمارك دبي، وجمعية دبي الخيرية، ضمن شراكة تهدف إلـى تعظيم الأثر الإنساني وترسيخ التكامل بين القطاعين الحكومي والخيري.





وأكد ناصر عبد الله، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، أن المبادرة تعكس التزامنا المستمر بدعم المجتمع وتقدير إسهامات القوى العاملة، لا سيما فـي إطار جهودنا الأوسع خلال شهر رمضان المبارك.

وفـي سياق متصل، قال راشد عبيد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبي، إن استمرار الخيمة الرمضانية للعام الثاني يعكس رؤية الدائرة فـي ترسيخ مفهوم التكافل الذي يجمع بين الكفاءة التشغيلية والمسؤولية المجتمعية، مشيراً إلى أن العمل المؤسسي المتكامل لا يقتصر على تسهيل التجارة، بل يمتد ليشمل دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز جودة الحياة.