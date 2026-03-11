قرقاش: نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد الهجمات الإيرانية الغاشمة

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو، رئيس الدولة، إن العدوان الإيراني يكذب حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة.



وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «يكذب العدوان الإيراني حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة. فالهجمات تطال البُنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، دون اعتبار للمدنيين والأبرياء. نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة».



