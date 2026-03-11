الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد الهجمات الإيرانية الغاشمة

قرقاش: نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد الهجمات الإيرانية الغاشمة
11 مارس 2026 17:03

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو، رئيس الدولة، إن العدوان الإيراني يكذب حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة.

وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «يكذب العدوان الإيراني حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة. فالهجمات تطال البُنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية، دون اعتبار للمدنيين والأبرياء. نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة».

أخبار ذات صلة
قرقاش: دفاع الإمارات عن سيادتها وأرضها وشعبها عنوان ملحمةٍ من الانتماء والتضحية
أنور قرقاش: أي إجراءات دفاعية ستتخذها الإمارات ستكون علنية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
قرقاش
أنور قرقاش
آخر الأخبار
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
الرياضة
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
اليوم 18:05
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
الرياضة
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
اليوم 18:03
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
الرياضة
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
اليوم 17:58
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
علوم الدار
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
اليوم 17:38
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
علوم الدار
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©