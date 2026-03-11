الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة

11 مارس 2026 17:21

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم خلال اتصال هاتفي تلقاه من فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان فخامته خلال الاتصال الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، مؤكداً أن الهجوم يشكّل انتهاكاً للأعراف والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها، ويُعد تصعيداً خطيراً يهدد سلامة العاملين في السلك الدبلوماسي وأمنهم.
وجدّد فخامته تضامن صربيا الكامل مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها. من جانبه، شكر صاحب السمو رئيس الدولة فخامته لموقف صربيا الداعم لدولة الإمارات وتضامنها معها. وشدّد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال التصعيدية، واللجوء إلى الحوار الجاد، والحلول الدبلوماسية بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ويجنّبها مزيداً من الأزمات.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
صربيا
