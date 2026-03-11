الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألمانيا

عبدالله بن زايد
11 مارس 2026 17:26

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي يوهان فاديفول، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسُبل الارتقاء بها في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، بما يدعم تطلعات البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

كما استعرض الجانبان مخرجات الزيارة الرسمية، التي قام بها معالي فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، إلى دولة الإمارات في شهر فبراير الماضي، ودورها المهم في تعزيز العلاقات الراسخة والشراكات الفاعلة بين البلدين.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتطورة، التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وما تشهده من نمو في مختلف القطاعات، انطلاقاً من حرص البلدين على تحقيق المزيد من الرخاء والازدهار لشعبيهما. كما بحث الجانبان تداعيات الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة، التي استهدفت دولة الإمارات، وعدداً من الدول الشقيقة والصديقة، وجدّد معالي يوهان فاديفول التأكيد على تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.

وثمّن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان زيارة معالي يوهان فاديفول، التي جاءت تجسيداً لعمق علاقات الصداقة بين البلدين، وللتأكيد على تضامن جمهورية ألمانيا الاتحادية الكامل مع دولة الإمارات في أعقاب هذه الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغاشمة. واستعرض الجانبان خلال اللقاء أهمية تكثيف العمل الدولي المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز الحلول الدبلوماسية والحوار البنّاء لحل الأزمات العالقة، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن المنطقة
رئيس الدولة والرئيس الصربي يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة
المصدر: وام
ألمانيا
عبدالله بن زايد آل نهيان
الإمارات
آخر الأخبار
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
الرياضة
لعنة الإصابات تفسد أمسية بايرن المثالية في «الأبطال»
اليوم 18:05
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
الرياضة
أنجولا تلغي وديتي إيران والأردن
اليوم 18:03
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
الرياضة
كابيلو: خسارة أتالانتا من بايرن «درس للكرة الإيطالية»
اليوم 17:58
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
علوم الدار
طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
اليوم 17:38
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
علوم الدار
تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد
اليوم 17:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©