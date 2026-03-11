الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن المنطقة

رئيس الدولة ورئيس وزراء إيرلندا يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية في ظل التصعيد العسكري وتداعياته على أمن المنطقة
11 مارس 2026 17:33

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم اتصالاً هاتفياً من معالي مايكل مارتن رئيس وزراء جمهورية إيرلندا، بحثا خلاله المستجدات في المنطقة في ظلّ التطورات العسكرية والأمنية، التي تشهدها وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والعالمي.

وعبّر معالي رئيس الوزراء الإيرلندي، خلال الاتصال، عن إدانته الاعتداءات الإيرانية السافرة على أراضي دولة الإمارات، وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكداً تضامن بلده مع الدولة في كل ما تقوم من إجراءات لحماية سيادتها واستقرارها وأمنها.. كما أدان الاعتداء على قنصلية الإمارات في كردستان العراق، وما يمثله من انتهاك لقواعد حماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية.

من جانبه عبّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن شكره لمعالي مايكل مارتن لما أبداه من دعم لدولة الإمارات وتضامن معها.

وشدّد الجانبان، خلال الاتصال، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية تفادياً لمزيد من التهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
إيرلندا
