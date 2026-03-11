الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تفعيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد

11 مارس 2026 17:35

تعزيز الطاقة الاستيعابية للمواقف، وتيسير حركة المركبات أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «كيو موبيليتي» بدء تشغيل مواقف السيارات الطابقية في القطاعات التجارية بمدينة محمد بن زايد اعتباراً من أمس، وذلك تحت الإشراف التنظيمي لمركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل.ويأتي هذا الإجراء في سياق الجهود المتواصلة لإحكام تنظيم استخدام المواقف، والحد من التحديات المرورية، وتعزيز كفاءة منظومة الحركة والتنقل في المنطقة، بما يواكب وتيرة النمو المتسارع التي تشهدها المدينة، ويدعم الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.

وتتوزع مباني المواقف على أربعة مواقع حيوية ضمن القطاعات التجارية ME9 وME10 وME12، بما في ذلك مبنيان للمواقف الطابقية في قطاع ME10، وذلك استجابة للطلب المتنامي على المواقف، وإسناداً لانسيابية الحركة في المنطقة التجارية. ويصل إجمالي عدد المواقف المتاحة إلى 1446 موقفاً، موزعة بواقع 682 موقفاً في قطاع ME9، و346 موقفاً في قطاع ME10، و418 موقفاً في قطاع ME12، وتشمل مواقف مخصصة لأصحاب الهمم. وتؤدي المواقف الطابقية دوراً محورياً في تعزيز الطاقة الاستيعابية للمواقف، وتيسير حركة المركبات، وتقليص الزمن المستغرق في البحث عن موقف، بما يرسخ انسيابية الحركة المرورية، ويرتقي بتجربة المستخدمين في مدينة محمد بن زايد.

مواقف
مدينة محمد بن زايد
