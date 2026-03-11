الأربعاء 11 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار

طقس غائم جزئياً غداً مع فرصة لسقوط أمطار
11 مارس 2026 17:38

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع استمرار فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة، ورطب ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية – شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.


وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:29، والجزرالأول عند الساعة 10:14.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعه 18:48، والجزر الأول عند الساعة 10:05.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 20 75 30

دبي 28 21 85 35

الشارقة 30 21 70 30

عجمان 28 21 70 35

أم القيوين 28 22 70 50

رأس الخيمة 30 20 75 35

الفجيرة 28 22 75 45

العـين 32 22 70 30

ليوا 30 21 80 30

الرويس 24 22 80 30

السلع 25 21 80 30

دلـمـا 23 21 80 30

طنب الكبرى / الصغرى 24 23 75 60

أبو موسى 25 23 80 60

المصدر: وام
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©