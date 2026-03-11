الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«لعبة السلامة» الإلكترونية تعزّز الوعي الوقائي للجمهور في أبوظبي

توظيف التقنيات الحديثة في التوعية المجتمعية (من المصدر)
12 مارس 2026 03:49

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة

عرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مضامين وأهداف «لعبة السلامة» الإلكترونية، للجمهور في الفرسان مول، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الوقائي لدى الجمهور وغرس مفاهيم السلامة في السلوكيات اليومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التوعية المجتمعية.
وشهدت الفعالية إقبالاً من الأُسر والشباب والأطفال للاطلاع على لعبة السلامة الإلكترونية وتطبيقاتها التي تُركّز على المحتوى التعليمي الرقمي، بتصاميم رسوميات ثلاثية الأبعاد، تتيح للمستخدمين خوض تحديات متعددة تُحاكي واقع الحوادث وعمليات الإخلاء، بما يُسهم في ترسيخ المعلومات والتصرفات الصحيحة.
واطّلع الجمهور خلال الفعالية على نظام «حصنتك»، الذي يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس حرص الهيئة على ترسيخ أعلى معايير السلامة المجتمعية، عبر منظومة إنذار ذكية للمنازل والمباني، تربط المنشآت مباشرة بغرف العمليات المركزية، تعزيزاً لسرعة الاستجابة لحوادث الحريق، من خلال مستشعرات دقيقة ترصد الدخان والحرارة.
واشتملت الفعالية على توزيع هدايا وكُتيبات توعية على الزوّار حول مسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، وغيرها، عبر تجربة تطبيقية تفاعلية، وبمشاركة واسعة من الحضور.

أبوظبي
الإمارات
الوعي الوقائي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
التوعية المجتمعية
الوعي المجتمعي
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©