«لعبة السلامة» الإلكترونية تعزّز الوعي الوقائي للجمهور في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مضامين وأهداف «لعبة السلامة» الإلكترونية، للجمهور في الفرسان مول، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي الوقائي لدى الجمهور وغرس مفاهيم السلامة في السلوكيات اليومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة في التوعية المجتمعية.

وشهدت الفعالية إقبالاً من الأُسر والشباب والأطفال للاطلاع على لعبة السلامة الإلكترونية وتطبيقاتها التي تُركّز على المحتوى التعليمي الرقمي، بتصاميم رسوميات ثلاثية الأبعاد، تتيح للمستخدمين خوض تحديات متعددة تُحاكي واقع الحوادث وعمليات الإخلاء، بما يُسهم في ترسيخ المعلومات والتصرفات الصحيحة.

واطّلع الجمهور خلال الفعالية على نظام «حصنتك»، الذي يُعد خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات، ويعكس حرص الهيئة على ترسيخ أعلى معايير السلامة المجتمعية، عبر منظومة إنذار ذكية للمنازل والمباني، تربط المنشآت مباشرة بغرف العمليات المركزية، تعزيزاً لسرعة الاستجابة لحوادث الحريق، من خلال مستشعرات دقيقة ترصد الدخان والحرارة.

واشتملت الفعالية على توزيع هدايا وكُتيبات توعية على الزوّار حول مسببات الحرائق وطرق الوقاية منها، وغيرها، عبر تجربة تطبيقية تفاعلية، وبمشاركة واسعة من الحضور.