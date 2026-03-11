الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«تفاهم» لتطوير كفاءات موظفي الزراعة والأغذية بأبوظبي

مقر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية (أرشيفية)
12 مارس 2026 03:49

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مذكرة تفاهم مع مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين وبناء شراكة استراتيجية مثمرة. وقع مذكرة التفاهم من جانب هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لشؤون التنظيمية والإدارية بالهيئة، ومن جانب مزرعة غراسيا للمحاصيل الزراعية المستشار حامد أحمد الحامد، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الزراعة الإماراتية ومؤسس مجموعة غراسيا.
وتأتي هذه المذكرة من منطلق التنسيق وتكامل الأدوار والتعاون المشترك، وتعزيزاً للاستفادة من الممارسات المتميزة والناجحة التي تتبناها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وتحقيقاً للمصلحة العامة ورغبة من الطرفين في دعم وتعزيز التعاون القائم بينهما، بهدف تطوير الجهود المشتركة لخدمة الجمهور والمتعاملين بفئاتهم كافة وللاستفادة من الإمكانيات المتوافرة لدى كل طرف والمتمثلة في الكوادر البشرية والخبرات العملية التراكمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الطرفين على دعم الجهود المشتركة وتعزيز التعاون بما يخدم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المستقبلية. واتفق الطرفان على التعاون في مجالات بناء قدرات العاملين في القطاعين الزراعي والغذائي، وفق الأولويات والمجالات التي تحددها الهيئة، وتبعاً لمتطلبات برامج تدريب العاملين في القطاعين الزراعي والغذائي المعتمدة. وتهدف المذكرة إلى وضع أطر العمل الرئيسة والتنسيق في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التراكمية لدى الطرفين، بما يسهم في تطوير القدرات وتنمية الكفاءات.

هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
الإمارات
أبوظبي
موزة المهيري
حامد الحامد
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©