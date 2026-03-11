أمطار متفرقة وانخفاض تدريجي في الحرارة

هالة الخياط (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية، تزامناً مع تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وشهدت الدولة أمس نشاطاً في الرياح الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغربية، ما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة، فيما كان البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان قبل أن يميل إلى الاعتدال تدريجياً خلال فترة ما بعد الظهر.

وسجلت درجات الحرارة انخفاضاً تدريجياً، حيث تراوحت العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 24 و29 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 28 و33 درجة، بينما تراوحت في المناطق الجبلية بين 20 و24 درجة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة ليلاً وصباح أمس على بعض المناطق الداخلية، واحتمال تشكل ضباب خفيف غرباً. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يُتوقع ارتفاع نسب الرطوبة ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف.

فيما يتعلق بكميات الأمطار المسجلة، أظهرت بيانات الرصد الجوي أن أعلى خمس كميات هطول منذ بداية الحالة الجوية وحتى أمس الأربعاء سُجلت في عدد من مناطق الدولة، حيث بلغت 6.7 ملم في جبل جيس، و6.3 ملم في بينونة بمنطقة الظفرة، فيما سُجلت 5.6 ملم في كل من جبل الرحبة وخورفكان، و5.0 ملم في منطقة مكاسب، وذلك وفق محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد.

أما يوم السبت، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية واحتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الأحد، يستمر الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، مع فرص تشكل ضباب خفيف، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.