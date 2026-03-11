الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أمطار متفرقة وانخفاض تدريجي في الحرارة

طقس غائم جزئياً (تصوير: علي عبيدو)
12 مارس 2026 03:50

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، طقساً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والساحلية، تزامناً مع تأثر الدولة بمنخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا. وشهدت الدولة أمس نشاطاً في الرياح الشمالية الشرقية إلى الشمالية الغربية، ما أدى إلى إثارة الغبار والأتربة، فيما كان البحر مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عُمان قبل أن يميل إلى الاعتدال تدريجياً خلال فترة ما بعد الظهر.
وسجلت درجات الحرارة انخفاضاً تدريجياً، حيث تراوحت العظمى في المناطق الساحلية والجزر بين 24 و29 درجة مئوية، وفي المناطق الداخلية بين 28 و33 درجة، بينما تراوحت في المناطق الجبلية بين 20 و24 درجة، مع ارتفاع في نسب الرطوبة ليلاً وصباح أمس على بعض المناطق الداخلية، واحتمال تشكل ضباب خفيف غرباً. وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع استمرار فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الدولة. وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، بسرعة تتراوح بين 15 و25 كم/س تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان. كما يُتوقع ارتفاع نسب الرطوبة ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل ضباب خفيف.
فيما يتعلق بكميات الأمطار المسجلة، أظهرت بيانات الرصد الجوي أن أعلى خمس كميات هطول منذ بداية الحالة الجوية وحتى أمس الأربعاء سُجلت في عدد من مناطق الدولة، حيث بلغت 6.7 ملم في جبل جيس، و6.3 ملم في بينونة بمنطقة الظفرة، فيما سُجلت 5.6 ملم في كل من جبل الرحبة وخورفكان، و5.0 ملم في منطقة مكاسب، وذلك وفق محطات الرصد التابعة للمركز الوطني للأرصاد.
أما يوم السبت، فيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع أجواء رطبة ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية واحتمال تشكل ضباب خفيف، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم الأحد، يستمر الطقس صحواً إلى غائم جزئياً مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء رطبة ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية، مع فرص تشكل ضباب خفيف، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وبحر عُمان.

الأمطار
هطول الأمطار
مياه الأمطار
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
حالة الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
أحوال الطقس
المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©