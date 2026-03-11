سعود بن صقر: الإمارات بقيادة محمد بن زايد تواصل مسيرة التنمية والازدهار

11 مارس 2026 23:24

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات، تواصل مسيرة التنمية والازدهار بثبات وثقة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبالاستناد إلى النهج الراسخ الذي أرساه الآباء المؤسسون، طيب الله ثراهم.
وقال سموه إن دولة الإمارات أصبحت، بفضل رؤية صاحب السمو رئيس الدولة وقيادته الحكيمة، في مصاف الدول المتقدمة، مواصلةً ترسيخ مكانتها نموذجاً تنموياً رائداً يجمع بين قوة المؤسسات، ووضوح الرؤية، والقدرة على تحويل التحديات إلى فرص لمزيد من التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء اليوم في مجلس الضيافة بخزام، معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدداً من أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي المؤسسات الإعلامية في الدولة، ورؤساء التحرير، والإعلاميين، على مأدبة إفطار.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالحضور، معرباً عن سعادته بلقائهم في هذا الشهر الفضيل، ومثمّناً دورهم في نقل الحقيقة، وتعزيز الوعي، وإبراز الصورة المشرقة لدولة الإمارات ومنجزاتها في مختلف المجالات.

وأكد سموه أن ما تنعم به دولة الإمارات اليوم من أمن وأمان واستقرار لم يكن ليتحقق لولا جهود القيادة الحكيمة، وما تتميز به من بعد نظر، وحرص ثابت على صون الوطن، وحماية شعبه، والحفاظ على مكتسباته التنموية.

وأشار سموه إلى أن قوة دولة الإمارات لا تقتصر على ما حققته من منجزات تنموية وحضارية، بل تمتد إلى ما تتمتع به من مؤسسات وطنية راسخة وكفاءة عالية في إدارة مختلف التحديات، بما يرسخ مكانتها دولةً معتزة بمسيرتها، ثابتة في مواقفها، وماضية في نهضتها.

وأعرب سموه عن فخره بالقوات المسلحة وجهودها في صون أمن واستقرار الوطن وأهله، مؤكداً أنها تقدم نموذجاً مشرفاً في التفاني والانضباط والجاهزية، وتجسد روح الولاء والانتماء.

وقال سموه إن قواتنا المسلحة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أثبتت كفاءتها العالية، ورسخت مكانتها بين المؤسسات العسكرية المتقدمة، بما تمتلكه من جاهزية، واحترافية، وقدرة على أداء واجبها الوطني بكل اقتدار.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن الإعلام الوطني يؤدي دوراً محورياً في هذه المرحلة، وتتمثل رسالته في إبراز الحقيقة، وتعزيز الوعي، وترسيخ الثقة، مشيراً إلى أن الكلمة المسؤولة تظل عنصراً أساسياً في حماية المجتمع، ودعم تماسكه، وتحصين وعيه.

وأضاف سموه أن الإعلام الوطني كان وسيبقى شريكاً في مسيرة التنمية، من خلال التزامه المهني والوطني، وحرصه على تقديم المعلومة الدقيقة، وإبراز منجزات الدولة، والتعبير عن قيمها الحضارية والإنسانية، بما يعكس الصورة الحقيقية للإمارات ومسيرتها الراسخة.

ووجَّه سموه الشكر للإعلاميين على جهودهم المخلصة، وتفانيهم في أداء رسالتهم المهنية، وإبراز الرسالة الحضارية والإنسانية للدولة، مؤكداً أهمية مواصلة هذا الدور بمسؤولية ووعي، بما يخدم الوطن ويعزز مكتسباته.

ودعا سموه الله عزَّ وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يواصل الوطن مسيرته المباركة نحو مزيد من التنمية والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

المصدر: وام
