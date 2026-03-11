«نعمة» تعزز إدارة فائض الغذاء خلال رمضان

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة» تعاوناً استراتيجياً مع قطاع الضيافة في دولة الإمارات؛ بهدف ترسيخ إنقاذ فائض الغذاء ممارسة تشغيلية معيارية. وخلال شهر رمضان المبارك 2026، ستسهم أكثر من 84 جهة في قطاع الضيافة بإعادة توجيه وجبات فائض غير مستهلكة من بوفيهات الإفطار إلى شبكة موسعة من «ثلاجات نعمة المجتمعية» على مستوى الدولة. وبهذه المناسبة، قالت خلود حسن النويس، الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»: لقد تطور تعاوننا مع قطاع الضيافة ليصبح منظومة تشغيلية متكاملة قائمة على شراكات مؤثرة، ومستندة إلى البيانات. ومن خلال دمج «ثلاجات نعمة المجتمعية» وتطبيق إطار عمل«صفر هدر غذائي» ضمن العمليات اليومية للفنادق، نؤكد أن هذا التعاون قادر على ترسيخ ممارسات آمنة ومستدامة وعلى نطاق واسع لإنقاذ فائض الغذاء. ويعزز هذا التحول مكانة قطاع الضيافة، باعتباره أحد أعمدة اقتصاد دولة الإمارات، كشريك استراتيجي رئيسي في تحقيق الهدف الوطني بخفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.

وشهدت مبادرة «ثلاجات نعمة المجتمعية» نمواً متسارعاً في عدد الوجبات التي تم إنقاذها، حيث ارتفع العدد من 3.132 وجبة في عام 2023 إلى 39.000 وجبة في عام 2025. ومع مشاركة 31 فندقاً في دبي و46 فندقاً في أبوظبي خلال شهر رمضان الحالي، يتجه البرنامج نحو تحقيق أرقام قياسية جديدة من حيث كميات الغذاء المستردة.

ومن أبرز عوامل نجاح البرنامج هذا العام توزيع «ثلاجات نعمة المجتمعية» في مواقع تشهد إقبالاً كبيراً لضمان وصول الغذاء إلى أكبر قدر ممكن من الفئات المستحقة. وتشمل هذه المواقع: مول الإمارات (ثلاجتان)، ومركز ديرة سيتي سنتر، ومستشفى ميديكلينيك شارع المطار، و«مول» المركز التجاري العالمي أبوظبي (ثلاجتان)، ومجمعات الدار السكنية (ثلاجتان)، وفندق إرث، ومستشفى NMC رويال - مدينة خليفة.

ويتم دعم نشر وتوسيع شبكة «ثلاجات نعمة المجتمعية» من خلال شراكات استراتيجية مع فندق إرث، وشركة الدار، ومجموعة ماجد الفطيم، وشركة «ايه دي ان اتش» للتموين، بما يعزز التكامل التشغيلي لجهود إنقاذ الغذاء عبر مختلف وجهات الضيافة والمرافق متعددة الاستخدامات.

وبعد توقيع مذكرة تفاهم مع مبادرة «نعمة» الشهر الماضي، ستتولى شركة «ايه دي ان اتش» للتموين تسهيل جمع فائض الطعام من مطابخها المركزية، كما ستدعم توفير الثلاجات في مواقع العملاء الرئيسية لضمان حفظ الغذاء وإعادة توزيعه بكفاءة. وقال فيشال سوبا، رئيس شؤون الأفراد لشركة «ايه دي ان اتش» للتموين: «بعد نجاحنا في إنقاذ الغذاء الصالح للاستهلاك خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1 لموسم عام 2025، نفخر اليوم بشراكتنا مع المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نعمة»، لتوسيع هذا الأثر عبر نطاق عمليات أكبر.

وتعمل «نعمة» على تطبيق إطار «صفر هدر غذائي» بصورة منهجية داخل الفنادق الشريكة، يهدف إلى تطوير عمليات الضيافة بما ينسجم مع مبادئ الاقتصاد الدائري.