2.1 مليون درهم من طائفة البهرة الداوودية لحملة «حدّ الحياة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت طائفة البهرة الداوودية في دولة الإمارات مساهمتها بمبلغ 2.1 مليون درهم، دعماً لحملة «حدّ الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً.

وتُركّز الحملة الرمضانية، التي تندرج تحت مظلّة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً. وقال كنانة جمال الدين، ممثّل سلطان البهرة ورئيس جماعة البهرة الداوودية في دبي، إن حملة «حدّ الحياة»، تجسّد القيم الإنسانية النبيلة التي قامت عليها الإمارات، وثقافة البذل ومساعدة الآخرين الراسخة في نفوس أبناء هذا المجتمع الكريم، وهو ما جعل منه نموذجاً يُحتذى به في المحبة والتسامح والمبادرة إلى فعل الخير ومساندة كل محتاج.