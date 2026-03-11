الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

3 ملايين درهم من سعيد الغفلي دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

12 مارس 2026 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم رجل الأعمال سعيد عيد الغفلي، مساهمة بقيمة 3 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي» تزامناً مع عام الأسرة؛ بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن. وتعكس هذه المبادرة روح التكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، وتجسّد التلاحم بين مختلف فئات المجتمع دعماً للفئات الأكثر احتياجاً.  وقال فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر: «تعكس هذه المساهمة روح المسؤولية المجتمعية الراسخة في الإمارات، وتؤكد أن الوقف يمثّل نموذجاً مستداماً يضمن تعظيم أثر العطاء واستمراريته عبر الأجيال. فكل مساهمة، مهما يكن حجمها، تُسهم في بناء منظومة إنسانية متكاملة توفّر للأيتام الاستقرار».

وقف أم الإمارات للأيتام
الإمارات
سعيد الغفلي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
أوقاف أبوظبي
الأيتام
