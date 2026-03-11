الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمد الشرقي يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

حمد الشرقي يستقبل جموع المهنئين بشهر رمضان بحضور ولي عهد الفجيرة

12 مارس 2026 00:25
12 مارس 2026 00:25

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ الدكتور محمد بن صالح الشرقي والشيخ حمد بن صالح الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

حضر الاستقبالات، سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

 

المصدر: وام
