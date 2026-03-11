الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«ملتقى القاضيات» في الشارقة يستعرض تجارب ملهمة

جانب من الحضور خلال الملتقى (وام)
12 مارس 2026 03:49

الشارقة (وام)

نظّم مجلس القضاء بالشارقة «ملتقى الشارقة الأول للقاضيات» وذلك تقديراً لمكانة المرأة القاضية واعتزازاً بدورها في إرساء دعائم العدالة وصون الحقوق واحتفاء باليوم الدولي للقاضيات الذي يصادف 10 مارس من كل عام.
حضر الملتقى نخبة من القاضيات من دائرة القضاء ومن مختلف محاكم الدولة منهن: القاضي الدكتورة أميرة كرم، قاضي في المحكمة الابتدائية - محاكم دبي، والقاضي حمدة أهلي، من محاكم دبي، والقاضي مريم السويدي، من محكمة عجمان الابتدائية الاتحادية، إلى جانب عدد من القيادات النسائية في المجال القانوني، حيث ناقشن عدداً من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي وتبادل المعارف والخبرات، إضافة إلى استعراض تجارب ملهمة لنساء نجحن في السلك القضائي.
وأعرب القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء في الشارقة، عن تقديره لدور القاضيات في ترسيخ سيادة القانون، مشيداً بإسهاماتهن في دعم منظومة القضاء بما يعكس الالتزام برسالة القضاء وخدمة المجتمع.
من جانبه، قال الشيخ فيصل المعلا، الأمين العام لمجلس القضاء: إن القاضيات أثبتن كفاءة واقتداراً في أداء رسالتهن كما يظل حضورهن ركيزة مهمة في حماية الحقوق وبناء مجتمع يقوم على المساواة.
وأعرب المستشار أنور الهرمودي، النائب العام لإمارة الشارقة، عن فخره بالكوادر النسائية في منصات القضاء والنيابة اللواتي يسهمن يومياً في تحقيق العدالة الناجزة وصون حقوق المجتمع.
وأكدّت القاضي الدكتورة سلامة الكتبي، رئيس دائرة التفتيش القضائي أهمية دعم مشاركة المرأة في السلك القضائي وتمكينها من أداء رسالتها.

الإمارات
الشارقة
مجلس القضاء
