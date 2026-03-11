قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداءات الإيرانية تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء، معتبراً أن ادعاء استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج كاذب، فأرقام الصواريخ والمسيَّرات تكشف حقيقة مختلفة.

وقال معاليه، في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس: «يكذب العدوان الإيراني حين يدّعي استهداف القواعد العسكرية الأميركية في الخليج، فأرقام الصواريخ والمسيّرات تكشف حقيقة مختلفة».

وأضاف معاليه: «فالهجمات تطال البنى التحتية المدنية والمنشآت الحيوية دون اعتبار للمدنيين والأبرياء، نحمد الله على كفاءة قدراتنا الوطنية في صد هذه الهجمات الغاشمة».

وفي سياق متصل، قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» براد كوبر، أمس، إن إيران لا تزال تستهدف دول الخليج العربي عمداً، مؤكداً أن الجيش الأميركي يعمل على تفكيك قدرات طهران العسكرية لمنع تهديداتها في الحاضر والمستقبل.

وأضاف كوبر في مقطع فيديو مسجل أن «القوات الإيرانية تختبئ خلف سكانها أثناء إطلاق عملياتها العسكرية من مدن مكتظة بالسكان داخل إيران».

وشدد على أن قوات «سنتكوم» تعمل على «تفكيك القدرات الإيرانية من خلال ضرب الصواريخ والمسيَّرات الإيرانية، وأيضاً استهداف قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية»، لافتاً إلى أن «القوات قامت خلال الليلة الماضية بضرب منشأة كبيرة لتصنيع الصواريخ الباليستية».

وأوضح كوبر أن الجيش الأميركي يستفيد في عملياته ضد إيران من «مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة»، مبيناً أن تلك الأنظمة تساعدنا على فرز كميات هائلة من البيانات في ثوانٍ معدودة ما يمكِّن قادتنا من تجاوز التشويش، واتخاذ قرارات أكثر ذكاء وسرعة تفوق قدرة العدو على الرد.

وأكد أن «القدرة القتالية الأميركية تتزايد، بينما تتراجع القدرة القتالية الإيرانية، ونحن نركز على أهداف عسكرية واضحة للغاية تتمثل في القضاء على قدرة إيران على بسط نفوذها ضد الأميركيين وجيرانها».

وتابع أن القوات توجِّه يومياً ضربات قوية لمواقع إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات الإيرانية، مشيراً إلى ضرب أكثر من 5500 هدف داخل إيران، بما في ذلك أكثر من 60 سفينة.

وقال: «إننا نفذنا أمس فقط موجات من الضربات المتتالية كل ساعة تقريباً على مواقع مختلفة داخل إيران، كما قضينا على آخر أربع سفن حربية من فئة (سليماني)، وهو ما يعني أن هذه الفئة الكاملة من السفن الإيرانية خرجت الآن من المعركة».

على صعيد متصل، أصدرت «سنتكوم»، تحذيراً للمدنيين في إيران بتجنب جميع الموانئ المدنية التي تعمل فيها البحرية الإيرانية على طول مضيق هرمز على الفور، منوهة بأن الجيش الإيراني نشر معدات عسكرية فيها.

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «النظام الإيراني يستخدم الموانئ المدنية على طول مضيق هرمز لتنفيذ عمليات عسكرية تهدد الملاحة الدولية».

وأشارت إلى أن «هذا العمل الخطر يهدد حياة الأبرياء، كما أن الموانئ المدنية المستخدمة لأغراض عسكرية تفقد وضعها المحمي، وتصبح أهدافاً عسكرية مشروعة بموجب القانون الدولي».

وأشارت إلى أنه رغم أن الجيش الأميركي لا يستطيع ضمان سلامة المدنيين داخل أو بالقرب من المنشآت التي يستخدمها النظام الإيراني لأغراض عسكرية، إلا أن القوات الأميركية ستواصل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر الذي قد يلحق بالمدنيين.