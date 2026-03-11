السبت 14 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها

حمدان بن زايد يقف على سير برامج الهلال الأحمر الرمضانية داخل الدولة وخارجها
12 مارس 2026 01:09

اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على سير برامج الهيئة الرمضانية داخل الدولة وخارجها، ووجه سموه بتعزيز مبادرات الهيئة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، خاصة في الدول التي تعاني تحديات إنسانية عديدة بسبب ظروفها الراهنة، وذلك في إطار النهج الإنساني لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يولي العمل الإنساني والخيري اهتماماً كبيراً، ويحرص على ترسيخ قيم العطاء والتضامن ومد يد العون للمحتاجين، وتعزيز حضور دولة الإمارات في دعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات والتحديات الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في قصر النخيل بأبوظبي، معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة عضو مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، وسعادة أحمد ساري المزروعي الأمين العام للهلال الأحمر.

واطلع سموه على تفاصيل برامج إفطار الصائم وكسر الصيام التي تنفذها الهيئة على مستوى الدولة منذ بداية شهر رمضان وحتى الآن، إلى جانب زكاة الفطر وكسوة العيد التي شرعت الهيئة في تنفيذها لصالح الشرائح المستفيدة قبل وقت كاف من حلول عيد الفطر المبارك.

وتبادل سموه الحديث مع مسؤولي الهلال الأحمر حول الأثر الإيجابي الذي تتركه مبادرات الهيئة في تعزيز أوجه التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وأثنى سموه على دور المتطوعين في دعم تلك المبادرات والإشراف على تنفيذها في مختلف إمارات الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

 

المصدر: وام
