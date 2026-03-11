الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي

ذياب بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب سعيد راشد البلوشي
12 مارس 2026 01:48

قدَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب النقيب طيار سعيد راشد البلوشي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرُّضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب سموّه، خلال زيارته مجلس العزاء الذي أُقيم في مجلس المقام في منطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الشهيد، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُنزله منازل الصِّديقين والشهداء والأبرار، وأن يُسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نَيل هذا الشرف العظيم، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى الإمارات في زيارة عمل
"تاجر المستقبل" تحتفي بيوم الطفل الإماراتي

وأكَّد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تقديمه واجب العزاء، فخر دولة الإمارات، قيادةً وشعباً

بأبناء الوطن المخلصين، واعتزازها بتضحيات جنودها البواسل الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن، مجسِّدين أسمى معاني التضحية والوفاء في سبيل وطنهم وحماية مكتسباته، لتبقى رايته عالية خفّاقة في سماء المجد.

المصدر: وام
القوات المسلحة
ذياب بن محمد بن زايد
سقوط طائرة
واجب العزاء
شهداء الوطن
القوات المسلحة الإماراتية
الإمارات
شهداء الإمارات
راشد البلوشي
آخر الأخبار
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
الرياضة
أتالانتا «الجريح» للنهوض في مواجهة إنتر وميلان يترقب
اليوم 18:14
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
الرياضة
تغييرات فولكسفاجن تصل إلى فولفسبورج
اليوم 17:58
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
الرياضة
الأهلي يتحدى الترجي بربع نهائي «الأبطال الأفريقي»
اليوم 17:56
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
الرياضة
لوائح الفورمولا 1 الجديدة في «مرمى النيران»
اليوم 17:55
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
الرياضة
السويد تكافئ بوتر بالعقد الدائم
اليوم 17:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©