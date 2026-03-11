الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«غرفة أم القيوين» تؤكد استقرار الإنتاج الصناعي في الإمارة

جهود متواصلة لضمان استقرار إمدادات السوق وتوفير المنتجات الوطنية (من المصدر)
12 مارس 2026 03:50

أم القيوين (الاتحاد)

أكدت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين استمرار عمل المصانع في الإمارة بكفاءة عالية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لضمان استقرار إمدادات السوق، وتوفير المنتجات الوطنية في الأسواق.
وأوضح أحمد عبيد ابراهيم آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن المصانع في الإمارة تواصل أعمالها بصورة طبيعية ومنتظمة، مؤكداً أن خطوط الإنتاج تعمل بكفاءة عالية وبانسيابية، بما يعكس جاهزية القطاع الصناعي، وقدرته على الحفاظ على وتيرة الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق في جميع الأوقات.
وأشار إلى أن المتابعة الميدانية التي تنفذها الغرفة بالتنسيق مع الجهات المعنية أظهرت استمرار عمليات الإنتاج والتجهيز في مختلف المنشآت الصناعية وفق أعلى معايير الجودة، حيث تواصل فرق العمل أداء مهامها اليومية بتنظيم وكفاءة، بما يسهم في تعزيز استدامة التزويد بالمنتجات الوطنية.
وأضاف أن استمرارية العمل في المصانع تعكس متانة المنظومة الصناعية في الإمارة، وقدرتها على دعم استقرار الأسواق، والمحافظة على تدفق السلع والمنتجات بشكل منتظم، بما يعزز ثقة المجتمع بالمنتج الوطني، ويسهم في ترسيخ مكانة القطاع الصناعي كأحد الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.
وأكد آل علي أن غرفة تجارة وصناعة أم القيوين تواصل متابعة سير العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرارية النشاط الإنتاجي ودعم بيئة الأعمال في الإمارة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ مكانة أم القيوين بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

