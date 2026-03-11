«قطارات الاتحاد» تواصل عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل شركة قطارات الاتحاد لخدمات الشحن، إحدى الشركات التابعة لقطارات الاتحاد، عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة ومستمرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بما يضمن استمرارية حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.

وخلال الأيام التسعة الماضية وحدها، شغَّلت قطارات الاتحاد أكثر من 100 رحلة قطار شحن، ونقلت ما يزيد على 459 ألف طن من البضائع، وأكثر من 7.900 حاوية عبر الشبكة الوطنية.

وتواصل الشبكة توفير ربط موثوق بين المناطق الصناعية الرئيسة، والموانئ، ومراكز الخدمات اللوجستية.

ودعماً لمرونة الشبكة، تم تشغيل ممرات إضافية على شبكة السكك الحديدية، مع إعادة توجيه الطاقة الاستيعابية متعددة الوسائط نحو موانئ الساحل الشرقي، محطة ميناء الغيل الجاف، وذلك بدعم من تشغيل خمس رحلات قطار إضافية لتعزيز كفاءة واستمرارية حركة نقل البضائع.

وتسير العمليات وفق بروتوكولات السلامة والتشغيل المعتمدة، فيما تواصل الشركة التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة المستجدات في المنطقة.

ومنذ إطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، شكَّلت شبكة السكك الحديدية الوطنية ركيزة محورية في منظومة النقل والبنية التحتية اللوجستية لدولة الإمارات، إذ توفر للشركات وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة، تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ومرونتها.

ومن جانبه، قال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «صُممت شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتعزيز مرونة وموثوقية منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في الدولة».

وأضاف: «تواصل قطارات الاتحاد للشحن دورها المحوري في ضمان استمرارية حركة البضائع عبر دولة الإمارات، بما يُمكّن الشركات من الاعتماد على شبكة نقل آمنة وفعّالة وموثوقة. وتواصل فرقنا جاهزيتها وتنسيقها المستمر مع الجهات الوطنية المعنية، لضمان استمرارية خدمات الشحن الداعمة لاقتصاد دولة الإمارات.

كما تواصل قطارات الاتحاد للشحن التنسيق مع عملائها وشركائها في القطاع اللوجستي لضمان استمرارية الخدمات، وستُصدر تحديثات تشغيلية وفق المستجدات».