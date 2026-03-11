الخميس 12 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قطارات الاتحاد» تواصل عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة

تعزيز كفاءة واستمرارية حركة نقل البضائع (أرشيفية)
12 مارس 2026 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: لا نسعى للتصعيد وسنتخذ كافة الإجراءات لحفظ سلامة أراضينا وسيادتنا
قرقاش: الادعاءات الإيرانية باستهداف قواعد عسكرية أميركية كاذبة

تواصل شركة قطارات الاتحاد لخدمات الشحن، إحدى الشركات التابعة لقطارات الاتحاد، عملياتها لشحن البضائع بصورة منتظمة ومستمرة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، بما يضمن استمرارية حركة التجارة في مختلف أنحاء الدولة، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد الوطنية.
وخلال الأيام التسعة الماضية وحدها، شغَّلت قطارات الاتحاد أكثر من 100 رحلة قطار شحن، ونقلت ما يزيد على 459 ألف طن من البضائع، وأكثر من 7.900 حاوية عبر الشبكة الوطنية.
وتواصل الشبكة توفير ربط موثوق بين المناطق الصناعية الرئيسة، والموانئ، ومراكز الخدمات اللوجستية. 
ودعماً لمرونة الشبكة، تم تشغيل ممرات إضافية على شبكة السكك الحديدية، مع إعادة توجيه الطاقة الاستيعابية متعددة الوسائط نحو موانئ الساحل الشرقي، محطة ميناء الغيل الجاف، وذلك بدعم من تشغيل خمس رحلات قطار إضافية لتعزيز كفاءة واستمرارية حركة نقل البضائع. 
وتسير العمليات وفق بروتوكولات السلامة والتشغيل المعتمدة، فيما تواصل الشركة التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة المستجدات في المنطقة.
ومنذ إطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع، شكَّلت شبكة السكك الحديدية الوطنية ركيزة محورية في منظومة النقل والبنية التحتية اللوجستية لدولة الإمارات، إذ توفر للشركات وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة، تسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ومرونتها.
ومن جانبه، قال عمر السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة قطارات الاتحاد للشحن: «صُممت شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية لتعزيز مرونة وموثوقية منظومة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في الدولة».
وأضاف: «تواصل قطارات الاتحاد للشحن دورها المحوري في ضمان استمرارية حركة البضائع عبر دولة الإمارات، بما يُمكّن الشركات من الاعتماد على شبكة نقل آمنة وفعّالة وموثوقة. وتواصل فرقنا جاهزيتها وتنسيقها المستمر مع الجهات الوطنية المعنية، لضمان استمرارية خدمات الشحن الداعمة لاقتصاد دولة الإمارات.
كما تواصل قطارات الاتحاد للشحن التنسيق مع عملائها وشركائها في القطاع اللوجستي لضمان استمرارية الخدمات، وستُصدر تحديثات تشغيلية وفق المستجدات».

قطارات الاتحاد
الإمارات
شركة الاتحاد للقطارات
الاتحاد للقطارات
آخر الأخبار
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً
اليوم 03:52
رجال إنقاذ أوكرانيون في موقع تعرض لهجوم روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى ومصابون بهجومين منفصلين في أوكرانيا وروسيا
اليوم 03:52
تصاعد الدخان من خزانات الوقود في ميناء صلالة - رويترز
الأخبار العالمية
اعتداء إيراني غاشم يستهدف خزانات الوقود في ميناء صلالة
اليوم 03:52
جانب من آثار الدمار الواسع في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: جمود في مفاوضات المرحلة الثانية لخطة غزة
اليوم 03:52
مقر وزارة الخارجية الصينية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الصين: نرفض الاعتداءات على دول الخليج
اليوم 03:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©